وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

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وزارة الدفاع: الجندي المصاب توفي متأثرا بجروح خطيرة

وزارة الدفاع: الجندي المصاب توفي متأثرا بجروح خطيرة

باكو، 7 أبريل، (أذرتاج)

توفي الجندي المصاب عسكر موسى زاده بجروح خطيرة نتيجة انفجار ذخيرة في محافظة جبرائيل، عندما كان ينفذ مهامه العسكرية الخدمية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لحرس الحدود الحكومية أنه على الرغم من تقديم الإسعافات الأولية له، إلا أنه لم يتمكن من إنقاذ حياته.

وتجري التحقيقات في الحادثة لدى النيابة العسكرية وجهاز أمن الدولة.

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