الألعاب الرياضية المدرسية: تأجيل منافسات كرة السلة 3*3

صربيا، 7 أبريل، أذرتاج

أجلت منافسات كرة السلة 3*3 المقرر تنظيمها بمدينة زلاتيبور الصربية في دورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية بسبب سوء ظروف الطقس.

وأثر قرار تعليق المنافسات لمدة 3 ساعات اليوم على منافسات منتخبي أذربيجان البنين والبنات حيث أن منتخب أذربيجان للبنين يتنافس اليوم مع منتخبي صربيا والمكسيك ومنتخب أذربيجان للبنات مع منتخبي رومانيا وصربيا.