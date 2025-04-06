رئيس أوزبكستان يستقبل رئيسة المجلس الوطني

طشقند، 7 أبريل، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت مير ضيايف رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا على هامش فعاليات الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي.

وجاء في بيان المجلس الوطني أن الاجتماع شهد التعبير عن الارتياح من المستوى العالي الحالي للعلاقات بين البلدين مع التأكيد على دور رئيسي كلا البلدين في تطور العلاقات الثنائية. وجرت الإشارة إلى أن الزيارات رفيعة المستوى تكسب أهمية خاصة في مزيد من تطور العلاقات بين البلدين. وقيل إن هذه الزيارات والاتصالات الوثيقة تفتح فرصا واسعة أمام مزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين والأخويين.

وتم التعبير عن الامتنان من تمتع البرلمانين بعلاقات التعاون الواسعة بما يواكب مع روح علاقات الصداقة والأخوة الموجودة بين البلدين والشعبين مع الإشارة إلى وجوب مزيد من تكثيف الاتصالات بين سكان البلدين.

وأفادت غفاروفا أن عاصمة أوزبكستان تستضيف فعاليات الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي بالمستوى العالي مقدمة معلومات مفصلة حول المؤتمر الرابع لشبكة برلمانات حركة عدم الانحياز.

وجرى خلال المحادثات تبادل وجهات نظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك أيضا.