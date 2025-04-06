سفير هنغاريا: تعاون أذربيجان وهنغاريا لا يقتصر على قطاعي النفط والغاز الطبيعي

باكو، 7 أبريل، أذرتاج

قال سفير هنغاريا في باكو تاماش تورما في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي المنعقد لدى جامعة أدا في موضوع "إلى المستقبل الأخضر بطرق مبتكرة" إن هنغاريا تقيم أذربيجان كشريك استراتيجي واقع في تقاطع آسيا الوسطى وأوروبا وهي مستعدة لتنفيذ مشاريع طاقة مشتركة.

واكد السفير الهنغاري على أن أذربيجان لا تلعب دورا رئيسيا في أمن الطاقة في أوروبا المركزية فحسب بل ولكن في قارة أوروبا على وجه العموم أيضا مضيفا أن تعاون أذربيجان وهنغاريا لا يقتصر على قطاعي النفط والغاز الطبيعي بل نتعاون وثيقا في مشروع "ممر الطاقة الخضراء" المخطط وضعه عبر قاع البحر الأسود مع أذربيجان وجورجيا ورومانيا وبلغاريا أيضا حيث إن هذا المشروع يجعل من الممكن التزود بالطاقة الكهربائية المنتجة من الموارد المتجددة بجانب زيادته قدرات التنافس في جميع المنطقة الأوروبية.

كما أشار السفير تورما إلى أن العلاقات بين هنغاريا وأذربيجان هي ذات طبيعة استراتيجية ويمكن القول بأنها تتطور بالمستوى العالي في جميع المجالات.