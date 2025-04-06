المتهم بابايان: أنا وهاروتونيان وواردانيان والآخرون كنا معترضين على تكامل السكان الأرمن مع أذربيجان

باكو، 7 أبريل، أذرتاج

اعترف المتهم دافيد بابايان في الجلسة القضائية المستمرة لدى محكمة باكو العسكرية في 7 أبريل نيسان اليوم ردا على سؤال المدعي بأنه كان معترضا على تكامل السكان الأرمن الذين كانوا يقيمون على أراضي أذربيجان المحتلة آنذاك مع مجتمع أذربيجان.

وقال المتهم بابايان إن "التكامل كان من المستحيل."

واكد المتهم بابايان على أن المتهمين الآخرين ومن ضمنهم هاروتونيان وواردانيان وكذلك سائر "مسؤولي" النظام المزعوم كانوا ضد التكامل أيضا.

وابلغ المتهم بابايان أن "أيا من المسؤولين لم يكن يجد احتمال حدوث مثل هذا التكامل."

يذكر أن محكمة باكو العسكرية تواصل النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 7 أبريل نيسان اليوم.