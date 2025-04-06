المتهم بابايان: كنت أزور البلدان الأجنبية كمواطن أرمينيا

باكو، 7 أبريل، أذرتاج

أبلغ المتهم دافيد بابايان في الجلسة القضائية المستمرة لدى محكمة باكو العسكرية في 7 أبريل نيسان اليوم ردا على سؤال المدعي أنه كان يزور البلدان الأجنبية بصفته "وزير خارجية" النظام المزعوم البائد على أراضي أذربيجان المحتلة آنذاك كمواطن أرمينيا.

وقال المتهم بابايان انه كان يقوم بزيارات خارجية مستفيدا من جواز سفر أرمينيا مشددا على أن "بعضا من "موظفي" الكيان المزعوم كانوا يحملون جوازات سفر دبلوماسية أيضا مؤكدا أن جوازات السفر هذه كلها كانت تابعة لدولة أرمينيا.

يذكر أن محكمة باكو العسكرية تواصل النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 7 أبريل نيسان اليوم.