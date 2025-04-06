تشغيل الرحلات الجوية من باكو إلى كيشيناو يوميا

باكو، 7 أبريل، (أذرتاج)

تزيد شركة الطيران الوطنية الأذربيجانية آذال من عدد الرحلات الجوية إلى مدينة كيشيناو عاصمة مولدوفا منذ أواسط شهر مايو القادم.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مطار كيشيناو الدولي ان الرحلات الجوية على خط باكو – كيشيناو – باكو سيتم تنفيذها في كل أيام الأسبوع اعتبارا من 12 مايو وسيبدأ بيع التذاكر اليومية من التاريخ المذكور.

يذكر أن شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية تشغل حاليا الرحلات على خط باكو – كيشيناو – باكو 5 مرات في الأسبوع أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والجمعة والأحد.