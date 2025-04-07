الألعاب الرياضية المدرسية: لاعب ولاعبة كرة الريشة الطائرة البارالمبية الأذربيجانيان يحصدان الذهبية

صربيا، 7 أبريل، أذرتاج

حصد لاعب ولاعبة كرة الريشة الطائرة البارالمبية الأذربيجانيان علي محرموف وزهراء سلمانلي ميداليتين ذهبيتين في دورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية في مدينة أوجيتشه الصربية.

وتنافست زهراء في الجولة الأولى مع اللاعب الأذربيجاني الآخر إيلكين باقرزاده فتغلبت عليه في الشوطين الأول 21-6 وفي الثاني 21-12. وفي الجولة الثانية فازت زهراء على منافسها البرازيلي في الشوطين الأول 21-8 والثاني 21-16 لتتأهل للنهائي حيث سحقت منافسها البنني بنفس الحساب 21-5 في كلا الشوطين لتحصد الذهبية الأولى في كرة الريشة الطائرة لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تغلب علي في الجولة الأولى على منافسه البنني في الشوطين الأول 21-7 والثاني 21-10 وفي الجولة الثانية على منافسه البرازيلي في الشوطين الأول 21-13 والثاني 21-17 ليتأهل للنهائي حيث تمكن من تحقيق الفوز على المتنافس البرازيلي الآخر في كلا الشوطين بحساب 21-18 و21-15 وأحرز الذهبية هو الآخر.