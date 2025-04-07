وزير الخارجية يغادر إلى الإمارات في زيارة عمل

باكو، 7 أبريل، أذرتاج

غادر وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 7 أبريل نيسان اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة عمل.

وجاء في بيان الخارجية أن برنامج زيارة الوزير يتضمن عقد عدد من اللقاءات رفيعة المستوى بمدينة أبوظبي.