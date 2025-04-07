الألعاب الرياضية المدرسية: لاعبة سيف المبارزة تحصد الذهبية

صربيا، 7 أبريل، أذرتاج

حصدت لاعبة سيف المبارزة الأذربيجانية ميروناي عباسوفا ذهبية في دورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية في مدينة نوفا واروش الصربية.

وتمكنت عباسوف من التأهل للنهائي حيث فازت فيه على لاعبة صينية بحساب 15-11 لتحصد الذهبية.

واللاعبتان أيدان أتاكيشييفا خسرت في ثمن النهائي والأخرى إسناد ميرزايفا في ربع النهائي في المنافسات نفسها.