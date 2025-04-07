رئيس إقليم كردستان العراق يهنئ رئيس أذربيجان

باكو، 7 أبريل، أذرتاج

بعث رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونقل رئيس إقليم كردستان العراق فيها أصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العيد المبارك سائلا الله عز وجل أن يتقبل بقبول حسن صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وأن يمن على الرئيس الأذربيجاني بموفور الصحة والسعادة وعلى أذربيجان حكومة وشعبا بمزيد من الأمن والتقدم والرخاء.