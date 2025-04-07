الألعاب الرياضية المدرسية: تلاميذ أذربيجان للمصارعة اليونانية الرومانية يحصدون 9 ميداليات وبينهما 3 ذهبيات

صربيا، 7 أبريل، أذرتاج

حصد 9 تلاميذ من منتخب أذربيجان للمصارعة اليونانية الرومانية المؤلف من 10 مصارعين ميداليات مختلفة في دورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية في مدينة لوتشاني الصربية.

وابلغ مراسل أذرتاج من صربيا أن المصارعين حسين أمراهلي في الوزن 38 كغ وأصفهان حسنوف في الوزن الـ 75 كغ وزهراب سفروف في الوزن الـ 85 كغ حصدوا الذهبيات فيما احرز علي جوادلي في الوزن الـ 41 كغ وآمن محمدوف في الوزن الـ44 كغ فضيتين وكل من قربان مجنونوف في الوزن الـ 52 كغ وإيلدنيز الله وردييف في الوزن الـ 57 كغ وعلي محمدوف في الوزن الـ 68 كغ حصلوا على برونزيات.

يذكر أن منتخب أذربيجان للمصارعة الحرة حصد الأمس 10 ميداليات ومنها ذهبيتان و3 فضيات و5 برونزيات.