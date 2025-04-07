المتهم بابايان: كانت مواقع الكيان المزعوم الالكترونية تسجل لدى نطاق ترميز دولة أرمينيا .am

باكو، 7 أبريل، أذرتاج

أبلغ المتهم دافيد بابايان في الجلسة القضائية المستمرة لدى محكمة باكو العسكرية في 7 أبريل نيسان اليوم ردا على سؤال المدعي أن المواقع الإلكترونية التابعة لما يسمى بمؤسسات الكيان المزعوم الناشط على أراضي أذربيجان المحتلة آنذاك كانت تسجل لدى نطاق ترميز دولة أرمينيا.am مضيفا أن مسائل ضمان أمنن تلك المواقع كان السكان الأرمن المقيمين في أراضي أذربيجان المحتلة آنذاك مشغولون بها فيما أشار إلى أن هؤلاء الأخيرين كان لهم الحق في التدخل في مواقع خاصة بجمهورية أرمينيا.

يذكر أن محكمة باكو العسكرية تواصل النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 7 أبريل نيسان اليوم.