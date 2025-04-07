وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

سياسة

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا – صور

باكو، 7 أبريل، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 7 أبريل نيسان اليوم.

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.

وتم توفير كل واحد من المتهمين بمحامين وبمترجمين إلى اللغة التي يتقنونها في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

واصلت المحكمة بطرح الأسئلة على المتهمين.

وطرحت الأسئلة في الجلسة على المتهم دافيد بابايان الذي كان يتولى المناصب المختلفة في الكيان المزعوم الانفصالي الإرهابي.

واعترف المتهم بابايان بأنه تولى منصبي "مستشار رئيس" و"وزير خارجية" وغيرهما في الكيان المزعوم الناشط على أراضي أذربيجان المحتلة آنذاك.

وقال المتهم بابايان انه كان يزور البلدان الأجنبية خاصة حين توليه منصب "وزير خارجية" بجواز سفر أصدرته أرمينيا وحاملا جنسية دولة أرمينيا.

وأضاف المتهم بابايان أن بعضا من مسؤولي الكيان الانفصالي المزعوم كانوا يحملون جوازات سفر دبلوماسية بجانب جوازات سفر عادية وكلها كانت قد أصدرت في دولة أرمينيا مضيفا أن جميع الزيارات الخارجية كانت تحت إشراف وزارة خارجية أرمينيا.

وقال المتهم بابايان إن الكيان المزعوم كانت له مندوبيات لدى البلدان التي كانت فيها شتات أرمينية كبيرة.

وقال المتهم بابايان ردا على سؤال المدعي إنه كان معترضا على تكامل السكان الأرمن المقيمين في أراضي أذربيجان المحتلة آنذاك مع مجتمع أذربيجان مؤكدا على أن "التكامل كان أمرا مستحيلا."

وأضاف المتهم بابايان ردا على أسئلة المدعين انه لم يكن ير احتمال تعايش الأرمن مع الأذربيجانيين وإمكانية التكامل بينهم مفيدا أن المتهمين الآخرين بما فيهم هاروتونيان وواردانيان وغيرهما كانوا أيضا من المعترضين على التكامل والاندماج.

وقال المتهم بابايان إنه كان يتعرف المتهم واردانيان منذ 2007-2008مـ مفيدا أن المتهم واردانيان أصبح على مر الزمن من الشخصيات البارزة للجالية الأرمينية.

وابلغ المتهم بابايان أن مواقع الكرتونية للكيان المزعوم الناشط على أراضي أذربيجان التي كانت تحت الاحتلال الأرميني آنذاك كانت مسجلة في نطاق ترميز دولة أرمينيا .am مضيفا أن مسائل ضمان أمن تلك المواقع الإلكترونية كان السكان الأرمن المقيمون في الأراضي الأذربيجانية المحتلة آنذاك موضحا أن هؤلاء الأخيرين كان لهم الحق في تدخل في مواقع خاصة بدولة أرمينيا.

ثم اعترف المتهم بابايان بأنه كان يؤدي الخدمة العسكرية في محافظة أقدره المحتلة في التسعينيات من القرن السابق.

وقال المتهم بابايان إنه كان بحوزته سلاح ناري عندما كان جنود جيش أذربيجان قد اعتقلوه.

وقال المتهم الآخر قاريك مارتيروسيان ردا على أسئلة المدعين إنه انضم إلى صفوف جيش أرمينيا عام 1993م وشارك في المعارك الدائرة في أراضي قريتي أق بولاق التابعة لمحافظة عشكران وساريجالي التابعة لمحافظة أغدام الأذربيجانيتين التي كانت محتلة آنذاك من قبل قوات الاحتلال الأرميني وأضاف أن الوحدة العسكرية التي كان قد انضم إليها كانت تسمى بفوج عسكران الذي كان قائده ويتالي بالاسانيان وهو أحد المتهمين حاليا.

وابلغ المتهم مارتيروسيان انه مكرم من جانب "رئيس" الكيان المزعوم بميدالية "للشجاعة".

واعترف المتهم مارتيروسيان بأنه شارك في المعارك الدائرة بمنطقة عسكران خلال حرب الـ44 يوما حيث كان يؤدي الخدمة لدى مواقع قتالية بها.

كما اعترف المتهم مارتيروسيان بأن أطلق النيران بسلاحه الناري كلاشينكوف على مواقع وحدات جيش أذربيجان.

وتقرر عقد الجلسة القضائية التالية في 10 أبريل لمواصلة طرح الأسئلة على المتهمين.

والمتهمون المذكورون وهم آرايك فلاديميري هاروتيونيان، أركادي أرشافيري غوكاسيان، باكو ساهاكي ساهاكيان، دافيد روبيني إيشخانيان، دافيد أزاتيني مانوكيان، دافيد كليمي بابايان، ليفون هنريكوفيتش مناتساكانيان، فاسيلي إيفاني بيغلاريان، إيريك روبرتي غازاريان، دافيد نيلسوني الله ويرديان، غورغن هوميري ستيفانيان، ليفون روميكي بالايان، مدات أراكلوفيتش بابايان، غاريك غريغوري مارتيروسيان، مليكست فلاديميري باشايان، يتهمون بموجب مواد مختلفة من القانون الجنائي لجمهورية أذربيجان، بما في ذلك المادة 100 (التخطيط والتحضير والشروع في شن حرب عدوانية)، المادة 102 (مهاجمة أشخاص أو منظمات تتمتع بالحماية الدولية)، المادة 103 (الإبادة الجماعية)، المادة 105 (إبادة السكان)، المادة 106 (استعباد الأشخاص)، المادة 107 (ترحيل أو نقل السكان قسرًا)، المادة 109 (الاضطهاد)، المادة 110 (الاختفاء القسري للأشخاص)، المادة 112 (حرمان الأشخاص من حريتهم بشكل يتعارض مع القانون الدولي)، المادة 113 (التعذيب)، المادة 114 (الخدمة كمرتزقة)، المادة 115 (انتهاك قوانين وأعراف الحرب)، المادة 116 (انتهاك القانون الإنساني الدولي أثناء النزاعات المسلحة)، المادة 118 (النهب العسكري)، المادة 120 (القتل العمد)، المادة 192 (الأنشطة التجارية غير القانونية)، المادة 214 (الإرهاب)، المادة 214-1 (تمويل الإرهاب)، المادة 218 (إنشاء جمعية إجرامية أو منظمة)، المادة 228 (الحيازة غير القانونية أو النقل أو البيع أو التخزين أو النقل غير المشروع للأسلحة ومكوناتها والذخائر والمتفجرات والأجهزة)، المادة 270-1 (أفعال تهدد أمن الطيران)، المادة 277 (اغتيال مسؤول حكومي أو شخصية عامة)، المادة 278 (الاستيلاء القسري على السلطة والاحتفاظ بها أو التغيير القسري للهيكل الدستوري للدولة)، المادة 279 (إنشاء تشكيلات مسلحة أو مجموعات غير منصوص عليها في القانون)، بالإضافة إلى مواد أخرى من القانون الجنائي لجمهورية أذربيجان.

 

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