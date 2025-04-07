الألعاب الرياضية المدرسية: سباح ذو الإعاقة أذربيجاني يحصد فضية
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الألعاب الرياضية المدرسية: سباح ذو الإعاقة أذربيجاني يحصد فضية
- 07.04.2025 [21:42]
رئيس إقليم كردستان العراق يهنئ رئيس أذربيجان
- 07.04.2025 [19:16]
الألعاب الرياضية المدرسية: لاعبة سيف المبارزة تحصد الذهبية
- 07.04.2025 [18:41]
وزير الخارجية يغادر إلى الإمارات في زيارة عمل
- 07.04.2025 [18:36]
تشغيل الرحلات الجوية من باكو إلى كيشيناو يوميا
- 07.04.2025 [15:31]
قافلة من 53 عائلة أخرى تصل إلى قرية صوقوفوشان مسقط رأسها ضمن العودة الكبرى
- 07.04.2025 [15:16]
المتهم بابايان: كنت أزور البلدان الأجنبية كمواطن أرمينيا
- 07.04.2025 [14:59]
رئيس أوزبكستان يستقبل رئيسة المجلس الوطني
- 07.04.2025 [14:12]
الألعاب الرياضية المدرسية: تأجيل منافسات كرة السلة 3*3
- 07.04.2025 [13:56]
وزارة الدفاع: الجندي المصاب توفي متأثرا بجروح خطيرة
- 07.04.2025 [12:37]
انخفاض سعر برميل النفط
- 07.04.2025 [11:07]
الألعاب الرياضية المدرسية: منتخب أذربيجان للمصارعة الحرة يحصد 10 ميداليات
- 06.04.2025 [20:43]
الألعاب الرياضية المدرسية: مصارع أذربيجاني يحصد الذهبية الثانية
- 06.04.2025 [19:13]
الألعاب الرياضية المدرسية: مصارع أذربيجاني يحصد البرونزية الثانية
- 06.04.2025 [18:48]
الألعاب الرياضية المدرسية: مصارع أذربيجاني يحصد الذهبية
- 06.04.2025 [18:41]
رئيسة المجلس الوطني تلتقي رئيس مجلس المستشارين المغربي في طشقند
- 06.04.2025 [18:30]
تأكد صعود نادي غابالا لدوري الممتاز
- 06.04.2025 [18:09]
توقيع عقود مشاريع بناء 3 محطات الطاقة الشمسية الأخرى في أذربيجان
- 06.04.2025 [17:29]
رئيس وزراء إقليم كردستان العراق يهنئ رئيس أذربيجان
- 06.04.2025 [16:55]
رئيسة المجلس الوطني تلتقي رئيس الكنيست الإسرائيلي في طشقند
- 06.04.2025 [16:25]
وزير الاقتصاد يبحث مع وزير الطاقة المولدوفي فرص تعاون في مجال الطاقة
- 06.04.2025 [16:13]
إصابة مواطن جراء انفجار لغم في أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني
- 06.04.2025 [15:23]
رصد الزلازل يسجل هزات أرضية قرب العاصمة الجورجية
- 06.04.2025 [15:03]
رئيس الوزراء يعقد اجتماع المجلس الاقتصادي
- 06.04.2025 [14:23]
أذربيجان وجورجيا وتركيا وبلغاريا توقع على مذكرة تفاهم حول ممر الطاقة الخضراء
- 05.04.2025 [23:24]
رئيس سوكار يبحث مع رئيس كيم كومبليكس الرومانية فرص تعاون نفطي كيماوي
- 05.04.2025 [23:14]
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين أذربيجان وسلوفينيا
- 05.04.2025 [22:29]
وزيرا الخارجية الأذربيجاني والروسي يتبادلان رسالتي تهنئة
- 05.04.2025 [21:43]
رئيس التحالف الوطني العراقي يهنئ رئيس أذربيجان
- 05.04.2025 [20:55]
توقيع عقد زيادة فرص تصدير الطاقة الكهربائية من نخجوان إلى تركيا
- 05.04.2025 [20:14]
رئيس أوزبكستان يتصل هاتفيا برئيس أذربيجان
- 05.04.2025 [18:55]
رئيسة المجلس الوطني تلقي كلمة في اجتماع التنسيق للجمعية البرلمانية الآسيوية
- 05.04.2025 [18:47]
افتتاح معرض اللوحات الفنية "ميف" لدى متحف الفنون الجميلة الحديثة
- 05.04.2025 [17:32]
قافلة من 53 عائلة أخرى تصل إلى قرية صوقوفوشان مسقط رأسها ضمن العودة الكبرى
- 05.04.2025 [14:49]
عرض فيلم "تقييف: تسار" لدى مركز نظامي للسينما
- 05.04.2025 [13:13]
معهد مارشال التراثي: فخورون جدًا بشراكتنا مع وكالة أذربيجان لإزالة الألغام
- 05.04.2025 [11:45]
أسعار النفط تنخفض في البورصات العالمية
- 05.04.2025 [11:34]
جلسة إحاطة حول أنشطة إزالة الألغام في أذربيجان لدى الأمم المتحدة
- 05.04.2025 [11:23]
سعر نفط أذربيجان ينخفض
- 05.04.2025 [11:14]
الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي – تــحــديــث
- 04.04.2025 [18:52]
وفد برلماني أذربيجاني يزور أوزبكستان
- 04.04.2025 [18:07]
وزير الطاقة: نشرع في تنفيذ مبادرات ضخمة
- 04.04.2025 [18:01]
وزير الطاقة: ممر الغاز الجنوبي يمثل رصيدا استراتيجيا بالنسبة لأوروبا
- 04.04.2025 [15:58]
العثور على عظام بشرية من العصور الوسطى في أغدام المحررة
- 04.04.2025 [15:31]
الرئيس الأذربيجاني: يجب علينا توسيع خطوط أنابيب جنوب القوقاز وتاناب وتاب
- 04.04.2025 [12:53]
الرئيس: جغرافية إمداداتنا من الغاز إلى أوروبا ستتوسع بالتأكيد
- 04.04.2025 [12:11]
الرئيس إلهام علييف: أمن الطاقة اليوم جزء لا يتجزأ من الأمن القومي
- 04.04.2025 [11:42]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 04.04.2025 [10:40]
انخفاض سعر برميل النفط
- 04.04.2025 [10:37]
رئيس قيرغيزستان يهنئ رئيس أذربيجان
- 03.04.2025 [21:24]
وزير الاقتصاد يناقش مع مسؤول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
- 03.04.2025 [20:13]
رئيس مجلس السيادة السوداني يهنئ رئيس أذربيجان
- 03.04.2025 [20:07]
توقيع مذكرة تفاهم بين هيئتي تنظيم الطاقة الأذربيجانية والرومانية
- 03.04.2025 [19:53]
رئيس مصر يهنئ رئيس أذربيجان
- 03.04.2025 [19:01]
نائبة رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية تزور حديقة النصر في باكو
- 03.04.2025 [18:27]
رئيس تونس يهنئ رئيس أذربيجان
- 03.04.2025 [18:14]
العثور على رفات بشرية في أقدره المحررة من الاحتلال الأرميني
- 03.04.2025 [17:31]
مناقشة العمل المنجز لضمان السلام والاستقرار في القوقاز في باريس
- 03.04.2025 [16:59]
مجلس إدارة المعهد الدولي لتاريخ التوثيق في زيارة عمل للمغرب
- 03.04.2025 [16:31]
عقد مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان والجبل الأسود
- 03.04.2025 [16:09]