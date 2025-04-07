وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

اقتصاد

ارتفاع سعر برميل النفط

ارتفاع سعر برميل النفط

باكو، 8 أبريل، (أذرتاج)

ارتفعت أسعار النفط في البورصات العالمية.

أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 64.82 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعه قدر 0.61 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 61.33 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد نموه قدر 0.63 دولار.

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