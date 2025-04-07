جيهون بيراموف يطلع نظيره الإماراتي على أجندة السلام

باكو، 8 أبريل، (أذرتاج)

التقى وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيراموف في 7 أبريل مع وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد آل نهيان في أبو ظبي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أنه تمت خلال اللقاء مناقشة الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية والطاقية والإنسانية للتعاون بين أذربيجان والإمارات العربية المتحدة والشراكة في المنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الوضع الراهن في المنطقة. وقد تمت الإشادة بالعمل الذي تم إنجازه بين البلدين في مجال الطاقة وخاصة الطاقة البديلة.

وتم التأكيد على أهمية الحوار السياسي، بما في ذلك آلية المشاورات السياسية في تطوير التعاون بين البلدين.

كما أكد الجانبان على أهمية استمرار الدعم المتبادل والتضامن في إطار المنظمات الإقليمية والدولية.

وأطلع جيهون بيراموف الوزير الإماراتي بالتفصيل على أجندة إعادة الإعمار الإقليمي والسلام في فترة ما بعد الصراع وتحدث عن التحديات الحالية، بما في ذلك التهديد بالألغام، فضلا عن المطالبات الإقليمية المستمرة ضد بلدنا في دستور أرمينيا وعدد من القوانين التشريعية.

وتم التأكيد بارتياح على أهمية الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال نزع الألغام وكذلك دعمها في أراضينا المحررة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.