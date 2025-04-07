ئيس إلهام علييف يستقبل وزيرة الطرق وبناء المدن الإيرانية

باكو، 8 أبريل، (أذرتاج)

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 8 أبريل اليوم وزيرة الطرق وبناء المدن في جمهورية إيران الإسلامية والرئيسة المشاركة للجنة الحكومية المشتركة الأذربيجانية الإيرانية للتعاون الاقتصادي فرزانه صادق.

أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف أعرب عن ارتياحه من الزيارات المتبادلة المكثفة في الآونة الأخيرة بين الوفود رفيعة المستوى الأذربيجانية والإيرانية قائلا إن هذا يتيح فرصة جيدة لتعزيز الصداقة بين البلدين ولمزيد من تطوير التعاون الثنائي.

وأشاد رئيس الدولة بانعقاد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الأذربيجانية الإيرانية للتعاون الاقتصادي في إطار زيارة فرزانه صادق لبلدنا مشيرا إلى أن جدول أعمال اللجنة يتضمن مشاريع مهمة لتطوير تعاوننا في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقية والنقل وغيرها.

ونقلت الضيفة قبل كل شيء تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان إلى رئيس الدولة.

وعبر الرئيس إلهام علييف عن شكره للتحيات وطلب نقل تحياته إلى رئيس الدولة الإيرانية.

وقالت فرزانه صادق إن إيران حريصة على تطوير العلاقات مع بلدنا في كافة المجالات مؤكدة مرة أخرى أن شعبينا تربطهما علاقات تاريخية وثقافية ودينية وقرابة.

وأشارت الضيفة إلى أن عقد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة قبل الزيارة المقررة للرئيس الإيراني لبلدنا له أهمية بالغة من حيث مناقشة المسائل المهمة المدرجة على جدول الأعمال.

وجرى في الاجتماع تبادل وجهات النظر حول تطوير ممر النقل الشمال الجنوب ومشروع بناء جسر بري يربط بين منطقتي أقبند وكلاله إسلامي على جانبي نهر أراز ومسائل التعاون في سائر المجالات ذات الاهتمام المشترك.