المشاركون في منتدى جامعة أدا السياسي السابع يصلون إلى خانكندي

باكو، 8 أبريل، (أذرتاج)

سيعقد منتدى جامعة أدا السياسي السابع حول موضوع "نحو نظام عالمي جديد" اليوم في جامعة قراباغ بمدينة خانكندي بتنظيم مشترك من جامعة أدا ومركز تحليل العلاقات الدولية.

أفادت وكالة أذرتاج أن زيارة المشاركين في منتدى جامعة أدا السياسي السابع حول موضوع "نحو نظام عالمي جديد" بدأت منذ الصباح إلى قراباغ.

في البداية، وصل الضيوف إلى مطار فضولي الدولي.

وبعد ذلك توجه الضيوف إلى خانكندي وتعرفوا على جامعة قراباغ.

ويشارك في المنتدى أكثر من 80 خبيرا دوليا وممثلا لمراكز الفكر من 44 دولة.

سيتم عقد جلستين نقاشيتين في إطار المنتدى. ستناقش الجلسة الأولى موضوع "التغيرات الجيوسياسية وتأثيرها على السيادة الإقليمية". الجلسة الثانية خصصت لموضوع "النظام العالمي الجديد: التوقعات من التحول الاقتصادي والثورة الرقمية".