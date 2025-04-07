رئيس جامعة قراباغ: من المخطط افتتاح مدرسة الزراعة في خوجالي

باكو، 8 أبريل، (أذرتاج)

قال رئيس جامعة قراباغ شاهن بايراموف في كلمة ألقاها في افتتاح منتدى جامعة أدا السياسي السابع المنعقد بمدينة خانكندي حول موضوع "نحو نظام عالمي جديد" 8 أبريل اليوم إن خوجالي من المخطط افتتاح مدرسة الزراعة فيها وفي شوشا مؤسستين تعليميتين في مجالي السياحة والفنون لجميلة.

وأشار رئيس جامعة قراباغ إلى تهيئة الظروف الملائمة في الجامعة لتعلم الطلبة بالجودة العالية فيها مضيفا "أننا نعمل على مشروع "التعليم مدى الحياة" ونؤمن بأن طلابنا الحاليين والشباب الذين سيختارون جامعتنا مستقبلا سيسهمون كثيرا في تنمية أذربيجان وهدفنا الرئيسي هو تثقيف شباب سيسهمون كثيرا في الحياة الاجتماعية والسياسية والعلمية في أذربيجان".

وأكد رئيس الجامعة على أهمية المزيد من تعزيز علاقاتنا الدولية بشكل أكبر من خلال الاستفادة من الإمكانات التي نمتلكها.