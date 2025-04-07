وزيرا خارجية أذربيجان وإسرائيل يبحثان الوضع الإقليمي

باكو، 8 أبريل، (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف بنظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في مدينة أبو ظبي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أنه اللقاء شهد مناقشة مسائل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين أذربيجان وإسرائيل فضلا عن الوضع الإقليمي والعالمي.

وتمت مناقشة آفاق تطوير التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والإنسانية فيما أشار الوزيران إلى دور اللجنة المشتركة بين حكومتي جمهورية أذربيجان ودولة إسرائيل.

كما أكد الطرفان على أهمية تعزيز تبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا العالية والصحة والتعليم.

وأكد الوزير بايراموف مرة أخرى على دعم أذربيجان إرساء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك عملية الحل السلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس معايير القانون الدولي.

تم إطلاع الوزير الإسرائيلي بشكل مفصل على الوضع الحالي والواقع في المنطقة خلال الفترة ما بعد الصراع وأعمال إعادة الإعمار والبناء واسعة النطاق التي يتم تنفيذها في الأراضي المحررة والجهود المبذولة لمكافحة خطر الألغام وكذلك عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك أيضا.