نائب رئيس جامعة أدا: لجامعة قراباغ أهداف وخطط كبيرة

خانكندي، 8 أبريل، أذرتاج

قال نائب رئيس جامعة أدا نائب المجلس الوطني فارض إسماعيلزاده في كلمة ألقاها في افتتاح منتدى جامعة أدا السياسي السابع المنعقد بمدينة خانكندي حول موضوع "نحو نظام عالمي جديد" 8 أبريل اليوم إنكم شهدتم على طريقكم من مطار فضولي الدولي إلى مدينة خانكندي للمشاركة في منتدى جامعة أدا السياسي السابع مدى الدمار والخراب والهدم كما رأيتم أعمال إعادة البناء والإعمار والإنشاء واسعة النطاق وتسهم أذربيجان في السلام الإقليمي عبر تنفيذ أعمال البناء والإنشاء المستمرة.

وأحاط إسماعيلزاده المشاركين علما بمدينة خانكندي مفيدا أن كلمة خانكندي مشتقة من كلمتي خان وكند اللتين تعيان الخان او الأمير والسلطان والقرية حيث تفيد الكلمة قرية الخان او قرية الأمير.

وأوضح نائب المجلس الوطني أن "خانكندي أرض أذربيجان القديم وأساس هذه القرية وضع من طرف خان قراباغ ثم جرى إنشاء مدينة عظيمة من طرف المهندسين المعماريين الأذربيجانيين على حساب أموال جمهورية أذربيجان."

وأضاف نائب رئيس جامعة أدا اننا كنا ننظم هذا المنتدى بالتعاون مع مركز تحليل العلاقات الدولية والآن لدينا شريك جديد وهي جامعة قراباغ وهذه الجامعة مصدر الفخر والاعتزاز لدى أذربيجان كافة ولهذه المؤسسة التعليمية أهداف وخطط كبيرة ونتمنى لهم نجاحا عظيما في هذا السبيل.