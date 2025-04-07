وزير التنمية الرقمية والنقل يبحث مع وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية مسائل التعاون

باكو، 8 أبريل، أذرتاج

بحث وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجاني رشاد نبييف مع وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية جيلا غامليل مسائل تعاون البلدين في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتعاون الفضائي وتحسين الأسس التشريعية.

ودعا الوزير نبييف شركات تكنولوجية إسرائيلية لفتح مكاتب لها في أذربيجان وإنشاء مراكز إنتاج تعتمد على المعارف ومراكز تعليم التكنولوجيا العليا وتأسيس مركز التميز في مجال التكنولوجيا العليا.

وجرى في ختام الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم حول برنامج تعاون في مجال العلم بين البلدين.