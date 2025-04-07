رئيس جامعة أدا: منتدى أدا السياسي يمكّن من إقامة علاقات مهمة بين ممثلي البلدان المشاركة فيه

خانكندي، 8 أبريل، أذرتاج

قال رئيس جامعة أدا حافظ باشايف في كلمة ألقاها في افتتاح منتدى جامعة أدا السياسي السابع المنعقد بمدينة خانكندي حول موضوع "نحو نظام عالمي جديد" 8 أبريل اليوم إن انتصارنا المجيد أصبح فرصة لشعبنا من حيث المعارك الدائرة خلال الـ44 يوما المعتزة والحرية والتطور ونشأة شخصيات جديدة والآن نحن في جامعة قراباغ وما هو خير من ذلك؟ ومن دواعي الاعتزاز تمثيل جامعة أدا هنا اليوم.

وأشار باشايف إلى تمكين هذا المنتدى ممثلي البلدان المشاركة فيه من إقامة علاقات مهمة مضيفا أن "اليوم يوم مهم بالنسبة لنا مشاركين في هذا الاجتماع المهيب وعقد هذا المنتدى لدى جامعة قراباغ يكسب أهمية كبيرة ونحن مسرورون اليوم بالنيابة عن أذربيجاننا ولكنني مسعود جدا بالنيابة عن الجامعة التي أترأسها أيضا" مفيدا أن المنتدى يشارك في فعالياته ممثلون عن مختلف البلدان وهذا العامل مهم جدا من حيث إقامة علاقات مهمة بين البلدان المشاركة.