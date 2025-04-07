وزير الاقتصاد يجتمع مع نائب رئيس الوزراء الباكستاني
إسلام أباد، 8 أبريل، أذرتاج
اجتمع وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف مع نائب رئيس الوزراء الباكستاني وزير الخارجية محمد إسحاق دار على هامش زيارته بلاده.
وأجرى الوزيران مناقشات واسعة حول المواضيع المختلفة.
وأكد محمد إسحاق دار في الاجتماع على تمسك باكستان بالتزامها بمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية مع أذربيجان.
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