الألعاب الرياضية المدرسية: لاعبة كرة الريشة الطائرة البارالمبية الأذربيجانية حصدت الذهبية الأخرى

صربيا، 8 أبريل، أذرتاج

حصدت لاعبة كرة الريشة الطائرة البارالمبية الأذربيجانية أعيان علييفا ميدالية ذهبية أخرى في دورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية في مدينة أوجيتشه الصربية.

يذكر انه سبق أن حصد لاعب ولاعبة كرة الريشة الطائرة البارالمبية الأذربيجانيان علي محرموف وزهراء سلمانلي ميداليتين ذهبيتين في دورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية في مدينة أوجيتشه الصربية الأمس.