الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني : 5 مدارس وروضات أطفال قيد الإنشاء لدى محافظتي فضولي وأغدام

خانكندي، 8 أبريل، أذرتاج

قال الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني لدى محافظات أغدام وفضولي وخوجاوند المحررة من الاحتلال الأرميني أمين حسينوف في كلمة ألقاها في افتتاح منتدى جامعة أدا السياسي السابع المنعقد بمدينة خانكندي حول موضوع "نحو نظام عالمي جديد" 8 أبريل اليوم إن 5 مدارس وروضات أطفال قيد الإنشاء في الوقت الحاضر لدى محافظتي فضولي وأغدام.

واكد حسينوف على تعرض أراضي أذربيجان للدمار والهدم والنهب والسلب خلال فترة الاحتلال الأرميني مضيفا أنها تشهد في الوقت الحاضر تنفيذ أعمال إعادة البناء والإعمار التي من شأنها أن تجعل قراباغ تتحول إلى مركز اقتصادي مهم للمنطقة.

وشدد الممثل الخاص على "أننا لا نجد في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني سوى الخراب والهدم والدمار وثمة بعض المناطق لم تبق فيها شيء لا منشأة ثقافية ولا مسجد حتى شجرة سالمة وجرى نهب وسلب كل شيء وكل هذه تثبت أن عملية إعادة البناء مقعدة للغاية وتواصل أذربيجان في الوقت الحاضر تنفيذ مشاريع البنية التحتية الإقليمية الضخمة وقد تم بناء مطار بجانب 4 خزانات للمياه ومحطتي الطاقة الكهرومائية و3 خطوط رئيسية لأنابيب الإمداد ويخطط إنشاء 8 أحياء سكنية أخرى وتم استكمال إنشاء إحداها وذلك بجانب تصميم قرى وتطويرها ويجري العمل على حيين اثنين للإسكان وقد بدأ بناء إحداهما وهناك مشاريع ثقافية وتاريخية إلى جانب مشاريع إعادة البناء والإعمار ومن بينها إعادة بناء مسجد الجمعة في أغدام وكانت منشأة وحيدة سالمة من حيث الهيكل رغم أنها كانت عرضة للإهانات لأن هذا المسجد كان قد جعِل حظيرة لتربية الخنازير والأبقار."