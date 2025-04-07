رئيس مجلس وزراء العراق يهنئ الرئيس إلهام علييف

باكو، 8 أبريل، أذرتاج

بعث رئيس مجلس وزراء العراق محمد شياع السوداني ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونقل رئيس مجلس وزراء العراق فيها أحر التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العيد المبارك سائلا الله عز وجل أن يتقبل بقبول حسن صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وأن يمن على الرئيس الأذربيجاني بموفور الصحة والسعادة وعلى أذربيجان حكومة وشعبا بمزيد من التقدم والرخاء.