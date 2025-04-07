اختتام اليوم الأول من فعاليات منتدى جامعة أدا السياسي السابع في خانكندي المحررة من الاحتلال الأرميني

خانكندي، 8 أبريل، أذرتاج

اختتمت فعاليات النسخة السابعة من منتدى جامعة أدا السياسي حول موضوع "نحو نظام عالمي جديد" المنعقدة 8 أبريل اليوم لدى جامعة قراباغ بمدينة خانكندي المحررة من الاحتلال الأرميني.

وحضر الفعاليات أكثر من 80 خبيرا دوليا وممثلين عن مراكز الفكر عن 44 بلدا.

وألقى رئيس جامعة أدا حافظ باشايف ونائب رئيس الجامعة نائب المجلس الوطني فارض إسماعيلزاده ورئيس جامعة قراباغ شاهن بايراموف وكذلك الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني لدى محافظات أغدام وفضولي وخوجاوند أمين حسينوف كلمات في افتتاح المنتدى.

وتناول المشاركون في حلقة النقاش الأولى المسمى بالتغيرات الجيوسياسية وتأثيرها على السيادة الإقليمية تعرض السيادات القومية لتأثيرات التغيرات في التوازن العالمية للقوى ومسائل الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجية في المنطقة وقضايا الشراكة المسؤولية.

كما استمع المشاركون في حلقة النقاش المسماة بنظام العالم الجديد في ظل التحول الاقتصادي وتوقعات الثورة الرقمية إلى تقارير وآراء حول تأثير الاستقلال الاقتصادي وكذلك التكنولوجيا على تقاسم القوة العالمية ومواقف من التنمية المستدامة.

وقيل إن تنظيم المنتدى في مدينة خانكندي المحررة من الاحتلال الأرميني يبرز الأهمية التي تعيرها أذربيجان للحوار المفتوح والتعاون الدولي في سياستها في إعادة البناء والإعمار وإعادة الاندماج مع الإشارة إلى أن هذا الموقف لا يسهم في إعادة بناء منطقة قراباغ المادية في الفترة ما بعد النزاع فقط بل ولكن يعود بالنفع إلى تنمية المنطقة ثقافيا أيضا.

عقب فعاليات المنتدى تعرف الضيوف على معالم مدينة خانكندي وأعمال إعادة البناء والتأهيل فيها قبل مغادرتهم إلى العاصمة باكو حيث يواصل المنتدى فعالياته في يومه الثاني فيها 9 أبريل.