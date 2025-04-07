مناقشة مشاريع الاستثمار والمذكرات الرئيسية بين أذربيجان وباكستان

إسلام أباد، 8 أبريل، أذرتاج

نوقشت مشاريع الاستثمار الرئيسية بين جمهوريتي أذربيجان وباكستان الإسلامية على هامش زيارة وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف إسلام أباد 8 أبريل وكذلك المذكرات قيد النظر فيها بين البلدين.

وجرت مفاوضات بين وزير الاقتصاد جباروف مع الوفد المرافق له مع نائب رئيس مجلس الوزراء الباكستاني وزير الخارجية محمد إسحاق دار مع الوفد المرافق له فيما اتفق الطرفان على تسريع استكمال المبادرات.