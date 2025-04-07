الألعاب الرياضية المدرسية: منتخب أذربيجان للمصارعة للبنات يحصد 6 ميداليات

صربيا، 8 أبريل، أذرتاج

حصد منتخب أذربيجان للمصارعة للبنات 6 ميداليات في دورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية في مدينة لوتشاني الصربية.

وابلغ مراسل أذرتاج أن نورييفا المتنافسة في الوزن الـ 62 كغ حصدت الذهبية فيما أحرزت بابايفا المتنافسة في الوزن الـ 39 كغ وكريملي المتنافسة في الوزن الـ 50 كغ وعبد اللهيفا المتنافسة في الوزن الـ 66 كغ فضيات بينما اكتفت خاص محمدوفا المتنافسة في الوزن الـ 33 كغ وأقاداداشوفا المتنافسة في الوزن الـ 42 كغ ببرونزيتين.

وبذلك بلغ عدد الميداليات العامة في رصيد منتخب أذربيجان في الألعاب 33 ميدالية.