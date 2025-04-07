مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهم واردانيان بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا – صور

باكو، 8 أبريل، أذرتاج

واصلت محكمة باكو العسكرية النظر في الجلسات العلنية في الملف الجنائي المحرر بشأن الأعمال الجنائية المرتكبة ضد جمهورية أذربيجان دولة وشعبا وضد البشرية وجرائم الحرب وشن الحرب العدوانية وارتكاب المجازر الدامية والإبادة الجماعية والترحيل والتهجير والتشريد والتعذيب والسلب العسكري والنهب العدواني وغيرها من قبل دولة أرمينيا وقواتها المسلحة بما فيه من جانب ما يسمى "بجمهورية قراباغ الجبلية" والتنظيمات المسلحة غير القانونية التي أنشأتها أرمينيا عليها والتي كانت ناشطة على أراضي جمهورية أذربيجان المحتلة من قبل قوات أرمينيا المسلحة في 8 أبريل نيسان.

وجاء في بيان النيابة العامة أن تحقيق الملف الجنائي أجري لدى إدارة المباحث والتحري للنيابة العامة الأذربيجانية بشأن وقائع الاعتداء والعدوان ضد جمهورية أذربيجان والشعب الأذربيجاني والاحتلال والمجازر وسائر الجرائم ضد البشرية والسلام والجرائم الحربية والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم الكبرى العديدة المرتبكة.

واصلت المحكمة في جلسة للنظر العلنية في الملف الجنائي المحرر بحق المواطن الأرميني روبين واردانيان المتهم بتهم التعذيب والمرتزقة وخرق قوانين وأعراف الحرب والإرهاب وتمويل الإرهاب وغيرها المنصوص عليها في مواد القانون الجنائي الأذربيجاني.

وتم توفير المتهم واردانيان بالمحامي المنتخب من طرفه هو وبمترجم إلى اللغة التي يتقنها وهي اللغة الروسية في الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي أقايف.

وحضر الجلسة بعض من 531 ألف متضرر معترف بهم كالمتضررين ضمن الملف الجنائي والممثلين عنهم والمدعون ورئيس جهاز مجلس الوزراء رفأت محمدوف بصفته متضرراً باسم دولة أذربيجان.

وواصلت المحكمة الاستماع إلى شهادات المتضررين.

ثم قدم المتهم واردانيان ومحاميه أورآم بيرمان طلبا إلى المحكمة بإعادة الاطلاع على حاضر جلسات المحكمة.

وقال القاضي أقايف إن المحكمة تمهلهما لإعادة الاطلاع على المحاضر مرة أخرى.

ثم استمعت المحكمة إلى شهادات المتضررين بما ارتكب من طرف التنظيم الإجرامي المذكور الذي ارتكب العديد من الجرائم الفظيعة خلال سير الحرب العدوانية التي كانت دولة أرمينيا تمارسها ضد أذربيجان دولة وشعبا من الجرائم التي وقعت بعد انضمام المتهم واردانيان إلى التنظيم الإجرامي المشار إليه في شهر ديسمبر عام 2020م.

وقال المتضرر واحد علييف إنه لا تعرف له مع المتهم واردانيان بل يعرفه عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وابلغ انه أصيب برصاص أطلق جراء استفزاز جيش أرمينيا العسكري وان عدة من أصدقائه من الجنود قد استشهدوا جراء ذلك الاستفزاز الحربي وأصيبوا بجروح أخرى.

كما ابلغ المتضرر أنار جلالوف أنه أصيب جراء انفجار قذيفة مدفعية أطلقت خلال الاستفزاز العسكري الذي شنته قوات أرمينيا المسلحة مضيفا انه كان يتولى منصب رئيس الأركان العامة لوحدة عسكرية في أثناء إصابته وقال إن الجانب الأرميني كان يطلق طلقات مدفعية وكان هناك عدد من الجنود أصيبوا وبعضهم استشهدوا. وأضاف المتضرر أن وقف إطلاق النار كان يخرق كثيرا في اتجاه خوجاوند مؤكدا أن الجانب الأرميني كان يستخدم من جميع الأسلحة النارية.

وقال المتضرر الآخر أمين شهبازوف إنه مصاب في أغدام بخسائر في راسه ونقل إلى مستشفى حيث لم يكن قادرا على التكلم هناك واضطر إلى نقل مرامه إلى الأطباء عبر الكتابة فقط. وأوضح أن العدو كان له موقعان قتاليان وعندما حاول ارتكاب استفزاز حربي تصدينا له ثم أقدموا على هجوم بدعم المدافع الأمر الذي أدى إلى إصابتي وتلقيت العلاج في مختلف المشافي وما زال علاجي مستمرا.

وابلغ المتضرر هلال حسنوف أنه أصيب خلال الحيلولة دون استفزاز العدو العسكري في اتجاه أقدره موضحا أن العدو كان عند استفزازه العسكري يطلق القذائف المدفعية قبل محاولته شن هجوم بالأفراد ولكننا تصدينا لذلك الاستفزاز على حساب شهداء ومصابين.

وقال المتضرر زامق حسرتوف في شهادته إنه أصيب بانفجار قذيفة هاون أطلقت من جانب العدو خلال التصدي لاستفزازه العسكري.

وابلغ المتضرر ايلنور حسنوف انه أصيب مرارا جراء طلقات نارية أطلقت من طرف أرمينيا موضحا انه أصيب ثلاث مرات برصاص قوات أرمينيا وان 70 عددا من الشظايا الموجودة في بدنه قد استخرجت مع بقاء أكثر من 30 شظية فيه قائلا انه يؤدي الخدمة العسكرية في الوقت الحاضر.

وقال المتضرر فارض منافوف في إفادته انه تعرف على المتهم عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وانه أصيب برصاص جراء استفزازات قوات أرمينيا موضحا أنه كان يؤدي الخدمة العسكرية في اتجاه قرية تشارتاز بمحافظة خوجاوند وان الجانب العدو كان ينفذ الاستفزازات العسكرية في كثير من الأوقات وكانوا يستخدمون الأسلحة كبيرة العيار والمدافع. وابلغ أن 14 جنديا من أصدقائه قد أصيبوا جراء تلك الاستفزازات الأرمينية مع استشهاد جنديين اثنين ورقيب واحد.

وقال المتضرر أقشين بالاكيشييف الذي كان يؤدي الخدمة العسكرية بمنصب طبيب وحدة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع إنه أصيب جراء انفجار قذيفة مدفعية جراء الاستفزاز العسكري للعدو حال كون مركز طبي وراء الخط الأمامي على بعد 10 كلم عن المواقع القتالية مع وجود علامة طبية دولية على المركز بصورة الهلال الأحمر مضيفا أن مراكب النقل التابع للمركز كانت قد تعرضت للطلقات النارية والمدفعية أيضا بخلاف مطالب الاتفاقيات الدولية كلها.

وقال المتضرر هابل قولييف انه أصيب برصاص القوات الأرمينية.

وابلغ المتضرر فرهاد تقييف أن سيارة الإسعاف العسكرية تعرضت لطلقات نارية مكثفة عندما كانت على طريقها لإخراج جنود مصابين من الساحة في أغدام مؤكدا أن السيارة كانت عليها علامة الهلال الأحمر الدولية وهي تنقل مصابين ولكنها تعرضت لصاروخ مما أدى إلى إصابته و4 جنود آخرين كانوا على متنها.

واكد المتضرر فريد زينالوف الذي كان بجانب المتضرر تقييف أعلاه في نفس السيارة للإسعاف على صدق ما قاله وأضاف أن السيارة أصيبت لصاروخ موجه.

وقال المتضرر هجران سلطانوف إنه أصيب عندما كان يحاول الحيلولة دون استفزاز حربي للعدو في أغدام قائلا إن القوات الأرمينية كانت تحاول إصابة سيارة طبية عندما كنا نسعى إلى إخراج جنود مصابين وشهداء منهم من الساحة ولكنهم فشلوا في إصابة السيارة الطبية حيث قد أخطأ المصوب وعلى كل حال ما لهم أن يطلق صاروخ فاقوت الموجه المضاد للدروع ضد الدبابات علينا الاثنين وسقطت القذيفة على بعد 15 مترا عنا ولحسن الحظ كان موقعنا ترابا فارغا حيث استوعب كثيرا من الشظايا كيلا تطايرت علينا كلها.

وابلغ المتضرر روسلان حيدروف انه أصيب بكتفه الأيمن برصاص أطلق من بندقية القنص من جانب قوات أرمينيا في خوجاوند.

كما ابلغ المتضررون الأخرون انهم أصيبوا برصاصات مختلفة أطلقت من جانب قوات أرمينيا المسلحة خلال الاستفزازات الحربية وكذلك عندما كانت مواقعهم القتالية تتعرض لطلقات نارية على حدة حيث أصيبوا بجروح مختلفة الخطورة جراءها.

بعد ذلك أعلنت المحكمة على الحاضرين تقارير الطب الشرعي المحررة بحق المتضررين المذكورين.

ثم أعلنت المحكمة عقد الجلسة القادمة في 15 أبريل.

هذا وإن المتهم روبين واردانيان تنسب إليه جرائم مواد القانون الجنائي الأذربيجاني الـ 1ر100 والـ 2ر100 تخطيط الحرب العدواني وإعدادها وإطلاقها وممارستها والـ 107 طرد الأهالي او التهجير قسرا والـ 109 المطاردة والـ 110 جعل الناس يختفون عنفاً والـ 112 حرمان الحرية بخلاف معايير القانون الدولي والـ 113 التعذيب والـ 1ر114 المرتزقة والـ 2ر115 خرق قوانين وأعراف الحرب والـ 1ر0ر116 والـ2ر0ر116 والـ11ر0ر116 والـ16ر0ر116 والـ18ر0ر116 خرق معايير القانون الإنساني الدولي خلال الصراع المسلح والـ1ر2ر120 والـ 3ر2ر120 والـ 4ر2ر120 والـ 7ر2ر120 والـ 11ر2ر120 والـ 22ر2ر120 قتل شخص عمداً والـ 29 مع الـ 1ر2ر120 والـ29 مع الـ3ر2ر120 والـ 29 مع الـ4ر2ر120 والـ29 مع الـ7ر2ر120 والـ 29 مع الـ11ر2ر120 والـ 29 مع الـ 12ر2ر120 محاولة قتل شخص عمداً والـ 1ر2ر214 والـ 3ر2ر214 والـ 4ر2ر214 الإرهاب والـ 214.1 تمويل الإرهاب والـ 1ر218 والـ2ر218 إنشاء تنظيم إجرامي والـ 3ر228 حيازة السلاح الناري وأجزائه والذخيرة القتالية والمواد المفجرة والعبوات الناسفة غير القانونية وتسليمها إلى غيره وبيعها والحفاظ عليها ونقلها وحملها والـ 2ر1ر270 والـ4ر1ر270 الأعمال المهددة لأمن الطيران والـ 1ر278 الاستيلاء على الحكم قسرا والسيطرة عليها وتغير النظام الدستوري للدولة بقوة والـ 1ر279 والـ 2ر279 والـ 3ر279 إنشاء وحدات مسلحة غير المنصوص عليها بالقانون والتشريع والـ 2ر318 عبور حدود جمهورية أذربيجان عبورا غير شرعي وغيرها.