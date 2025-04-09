الرئيس إلهام علييف: زيارات الخبراء من مختلف البلدان إلى أذربيجان توفر فرصة للتعرف على بلدنا بشكل أفضل

باكو، 9 أبريل، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها منتدى جامعة أدا السياسي السابع حول موضوع "نحو نظام العالم الجديد" 9 أبريل اليوم في باكو إن مثل هذه الفعاليات قد أقيمت عدة مرات وقام خبراء من مختلف البلدان بزيارات إلى أذربيجان وناقشوا المسائل المدرجة على جدول الأعمال العالمي وتوفر كل هذه الزيارات فرصة للتعرف على أذربيجان بشكل أفضل وجس نبض البلد.

وأضاف رئيس الدولة "أن زيارة الخبراء الأراضي المحررة بعد تحرير أراضي أذربيجان التاريخية توفر معلومات اكثر حول تاريخ بلدنا والصراع فضلا عن الحقائق الحالية في أذربيجان".