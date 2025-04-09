الرئيس إلهام علييف : محاولات رسم خطوط فاصلة في جنوب القوقاز ستفشل حتما

باكو، 9 أبريل، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها منتدى جامعة أدا السياسي السابع حول موضوع "نحو نظام العالم الجديد" 9 أبريل اليوم في باكو إن أذربيجان وقعت اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مع عدد كبير من البلدان ووفر كل ذلك فرصة لتشكيل مواقف عامة بين منطقتي آسيا الوسطى وأوروبا في المجالات الجغرافية والسياسية والاقتصادية والنقلية.

وأضاف رئيس الدولة " أن أذربيجان تحتل مكانة محورية هنا فيما يتعلق بالتعاون طويل الأمد في المنطقة وبالنظر الى الخريطة وهناك بعض لا يسعون إلى فصل أذربيجان عن هذه العملية فحسب بل ولكن عن العملية ككل والى رسم خطوط فاصلة في جنوب القوقاز أيضا ولكن هذا يفشل حتما".