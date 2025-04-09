الرئيس الأذربيجاني: تصرفات أرمينيا لم توفر فرصة لتنمية منطقة جنوب القوقاز للأسف

باكو، 9 ابريل، (اذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها منتدى جامعة أدا السياسي السابع حول موضوع "نحو نظام العالم الجديد" 9 أبريل اليوم في باكو إن تصرفات أرمينيا لم توفر فرصة لتنمية منطقة جنوب القوقاز للأسف وكانت لدينا كل فرصة.

كما أضاف رئيس الدولة "أن مثل هذا التطور لم يتحقق رغم كل الدمار والمعاناة التي لحقت بالشعب الأذربيجاني حيث أضاعت منطقة جنوب القوقاز هذه الفرص سواء على الصعيد الاقتصادي أو على صعيد طرق النقل وإذا نظرنا إلى العلاقات الأذربيجانية الجورجية نجد أن أمن الطاقة والنقل والاستثمار والحوار السياسي كل هذه الأمور تعود بالمزايا وحرمت أرمينيا نفسها من هذه المزايا في الواقع حيث إنها لم تستطع أن تصبح دولة الترانزيت نتيجة للاحتلال والعدوان."