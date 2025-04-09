الرئيس الأذربيجاني: الكرة في جانب أرمينيا فيما يخص باتفاقية السلام

باكو، 9 أبريل، (اذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها منتدى جامعة أدا السياسي السابع حول موضوع "نحو نظام العالم الجديد" 9 أبريل اليوم في باكو إن اتفاقية لو تم التوقيع عليها بين أرمينيا وأذربيجان فمن المؤكد أن ينبئ هذا عن بداية للتعاون.

كما قال رئيس الدولة "إنني أعتقد أنا لا ينبغي لنا أن نضيع الوقت لأن الكرة في جانب أرمينيا فيما يخص باتفاقية السلام وقد قلت هذا مرارا".