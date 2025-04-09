الرئيس إلهام علييف: كان بإمكان أرمينيا أن تصبح بلد عبور لموارد طاقة أذربيجان وطرق نقلها

باكو، 9 أبريل، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها منتدى جامعة أدا السياسي السابع حول موضوع "نحو نظام العالم الجديد" 9 أبريل اليوم في باكو إن أرمينيا كان بإمكانها أن تصبح بلد عبور لموارد طاقة أذربيجان وطرق نقلها.

كما أضاف رئيس الدولة "أن جورجيا يمر عبر أراضيها نقل النفط والغاز أو البضائع الأخرى من أذربيجان وقد كان لأرمينيا أن أصبحت جزء من هذه العملية وهذا خطأ أنفسهم وقد أخطأوا في تقدير تنميتهم المستقبلية وبذلك حرموا أنفسهم من مستقبلهم الاقتصادي وهذا السبب مُنع استقلالهم الحقيقي لأنهم كانوا يعيشون بوهم "أرمينيا الكبرى".