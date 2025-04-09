الرئيس الأذربيجاني: يمكننا بناء الثقة بالبدء بخطوات صغيرة

باكو، 9 أبريل، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها منتدى جامعة أدا السياسي السابع حول موضوع "نحو نظام العالم الجديد" 9 أبريل اليوم بمدينة باكو

إنه من المعروف ماذا نتوقعه من أرمينيا فيما يتعلق بسلامة أراضينا ودستورها ولو فعلوا ذلك فمن الممكن توقيع اتفاقية سلام وبذلك لن تكون هناك أية عقبة أمام المنطقة المتكاملة بالفعل في جنوب القوقاز.

قال رئيس الدولة "إننا إن تحدثنا من الناحية الواقعية فلا يعني هذا أننا سنصبح صديقا مع أرمينيا فورا ومن السابق لأوانه الحديث عن تكامل اقتصادي معين هنا ومع ذلك يمكننا بناء الثقة بالبدء بخطوات صغيرة" مضيفا أن مبادرات طُرحت مؤخرا ونحن بانتظار موقف أرمينيا.