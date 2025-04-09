الرئيس إلهام علييف : أرمينيا تلوث نهر أراز

باكو، 9 أبريل، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها منتدى جامعة أدا السياسي السابع حول موضوع "نحو نظام العالم الجديد" 9 أبريل اليوم بمدينة باكو إنه من الممكن تنظيم زيارات للصحفيين وكذلك المثقفين أو ربما تنفيذ تدابير مشتركة بشأن الأنهار العابرة للحدود وقد أوضحنا مرارا وتكرارا موقفنا بهذا الشأن لأن أرمينيا تلوث نهر أراز.

وأضاف رئيس الدولة "أننا إذا نتمكن من مناقشة هذه القضايا في اتجاه أذربيجان يكن من الحسن وهذا يدل على خطوات عملية ويمكننا تقليص انعدام الثقة تدريجيا بمثل هذه الخطوات الصغيرة وسيستغرق هذا سنوات ولكننا قادرون على تقليصه".