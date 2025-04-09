الرئيس إلهام علييف: أذربيجان هي التي توسطت في أول مصالحة بين تركيا وإسرائيل

باكو، 9 أبريل، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها منتدى جامعة أدا السياسي السابع حول موضوع "نحو نظام العالم الجديد" 9 أبريل اليوم بمدينة باكو إن أذربيجان هي التي توسطت في أول مصالحة بين تركيا وإسرائيل وقد لعبنا دورا فعالا في تقريب مواقف البلدين خلال الأزمة الأولى.

وأشار رئيس الدولة إلى أن كلا البلدين صديقان مقربان لأذربيجان مضيفا "أننا بلدٌ حليف مع تركيا وقد وقعنا على إعلان شوشا عام 2021 ونحن حليفان رسميا."

كما أكد الرئيس أن إسرائيل هي دولة صديقة لأذربيجان أيضا قائلا إن هذه الصداقة المتبادلة تجلت على مدى السنوات العديدة في مختلف الظروف الصعبة فلذلك إن أي سوء تفاهم بين هذين البلدين يثير قلقنا.