الرئيس الأذربيجاني: هناك مجموعات انتقامية قوية للغاية في أرمينيا اليوم

باكو، 9 أبريل، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها منتدى جامعة أدا السياسي السابع حول موضوع "نحو نظام العالم الجديد" 9 أبريل اليوم بمدينة باكو إن أصدقاء أرمينيا الجدد يزودونها بأسلحة قاتلة جديدة وهذا لا يخدم للسلام والاستقرار في المنطقة إطلاقا.

وأكد رئيس الدولة أن هذا لن يخدم إلا لظهور بؤر جديدة للتوتر مشيرا إلى وجود مجموعات انتقامية قوية للغاية في أرمينيا اليوم.