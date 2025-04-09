الرئيس إلهام علييف: يستطيع زوار قراباغ أن يشهدوا مدى الهمجية هناك اليوم

باكو، 9 أبريل، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها منتدى جامعة أدا السياسي السابع حول موضوع "نحو نظام العالم الجديد" 9 أبريل اليوم بمدينة باكو إن أسلوبنا في إجراء العمليات العسكرية أظهر أن قدراتنا على المستوى العالي جدا ولم نكن نسعى إلى الانتقام رغم أنه كان من المفهوم أننا قد كنا ضحايا للاحتلال للسنوات الطويلة.

كما قال رئيس الدولة إن "زوار قراباغ يستطيع اليوم أيضا أن يشهدوا مدى الهمجية هناك فلذلك كنتُ أعتقد بأننا سننتقم في ساحة المعركة ولن نرتكب أي فعل خارجها يتعارض مع السلوك الإنساني الطبيعي وقواعد الحرب" مؤكدا أن أذربيجان حاربت وفقا لجميع القواعد الدولية وأن جميع الخبراء يُقدّرون ذلك تقديرا عاليا".