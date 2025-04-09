الرئيس إلهام علييف : كيفية تطور الأوضاع بعد الحرب تعتمد على أرمينيا

باكو، 9 أبريل، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها منتدى جامعة أدا السياسي السابع حول موضوع "نحو نظام العالم الجديد" 9 أبريل اليوم بمدينة باكو إن كيفية تطور الأوضاع بعد الحرب تعتمد على أرمينيا إلى حد كبير .

قال رئيس الدولة "إننا استعدنا وحدة أراضينا وسيادتنا وقضينا على الانفصالية وضمنّا حرمة حدودنا وهذه القضية منتهية بالنسبة لنا ولكن هذا لا يعني أننا لن نأخذ التهديدات المحتملة في بعين الاعتبار" مضيفا أنا يجب علينا أن نكون مستعدين في كل آن للدفاع عن أنفسنا ومعاقبة أرمينيا فورا إذا قررت بذلك.