الرئيس إلهام علييف: كانت إدارة بايدن قد علقت مواقعها على أرمينيا حتما

باكو، 9 أبريل، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها منتدى جامعة أدا السياسي السابع حول موضوع "نحو نظام العالم الجديد" 9 أبريل اليوم في باكو إن سريان مفعول التعديل الـ907 لوثيقة دعم الحرية عندما كانت الولايات المتحدة الأمريكية محتاجة إلينا ولكنها (الجيوش الأمريكية – أذرتاج) بعدما هربت من أفغانستان أخذوا في تطبيق التعديل ضدنا من جديد.

واكد رئيس الدولة على ان "اتخاذ مثل هذا الموقف الظالم أتى ضربة قاسية على تلك الإدارة نفسها فمن يؤمن بها بعد ذلك؟ وبذلك تدنى يقتنا في فريق بايدن وبلينكين إلى الصفر ووقعت علاقاتنا في الأزمة الوخيمة جدا حيث إن إدارة بايدن كانت قد علقت موقفها على أرمينيا حتما ورأينا هذا لأول مرة بعد نشوب النزاع الأرميني الأذربيجاني."