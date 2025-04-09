الرئيس إلهام علييف: يمكن وصف العلاقات الأمريكية الأذربيجانية فترة إدارة بايدن وبلينكن بعلاقات متأزمة

باكو، 9 أبريل، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها منتدى جامعة أدا السياسي السابع حول موضوع "نحو نظام العالم الجديد" 9 أبريل اليوم في باكو إن العلاقات الأمريكية الأذربيجانية فترة إدارة بايدن وبلينكن يمكن وصفها بعلاقات متأزمة ولم يكن ذلك بخطأ منا.

وأوضح رئيس الدولة أنا كنا على الدوام من المؤيدين بعلاقات حسنة مع الولايات المتحدة لأن الولايات المتحدة الأمريكية أقوى بلدان العالم.