الرئيس إلهام علييف: انتخاب ترمب رئيسا أثار خيبة أمل أرمينيا

باكو، 9 أبريل، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها منتدى جامعة أدا السياسي السابع حول موضوع "نحو نظام العالم الجديد" 9 أبريل اليوم في باكو إنهم (في أرمينيا – أذرتاج) كانوا يعولون على استمرار سلطة الديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الانتخابات ولكن انتخاب ترمب رئيسا قد أثار خيبة أملهم كثيرا.

وشدد رئيس الدولة على أن النخبة السياسية في أرمينيا في حالة تأهب وتعبئة للغاية بشأن أذربيجان على الرغم من ذلك بغض النظر إلى تباين مصطلحات معينة وتصرفات معينة ومناهج مغايرة أخرى ولكن الفحوى ثابت وينبغي لنا أن نكون جاهزين لذلك مشيرا إلى استمرار تهلكة تصادم سياسي جديد بشأن التطبيع حتى توقيع معاهدة سلام.