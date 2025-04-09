الرئيس إلهام علييف: العلاقات القوية مع الولايات المتحدة مهمة لمنطقتنا في الوقت الحاضر

باكو، 9 أبريل، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها منتدى جامعة أدا السياسي السابع حول موضوع "نحو نظام العالم الجديد" 9 أبريل اليوم في باكو إن سياستهم (إدارة ترمب – أذرتاج) الحالية ستعتمد أكثر على المصالح الأمريكية القومية ويسعني القول بأن العلاقات القوية جدا معهم في الوقت الحاضر مهمة للغاية لهذه المنطقة.

ونبه رئيس الدولة أن أذربيجان بلد رائد في جنوب القوقاز وهي جزء من الجنوب العالمي مفيدا أن أذربيجان لها موقف قوي لدى حركة عدم الانحياز بجانب تمتعها بعلاقات جيدة مع آسيا الوسطى فيما أكد على كون أذربيجان قوية اقتصاديا وبلدا يملك مواردها للطاقة وقوة وقدرة جيشها المثبتة على ساحة القتال مضيفا أن البلد يليق له لهذا السبب أن يكون شريكا مهما جدا للولايات المتحدة الأمريكية.