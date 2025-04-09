الرئيس الأذربيجاني: حققنا التواصل بين الجنوب العالمي والشمال العالمي خلال مؤتمر الكوب

باكو، 9 أبريل، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها منتدى جامعة أدا السياسي السابع حول موضوع "نحو نظام العالم الجديد" 9 أبريل اليوم بمدينة باكو انه

كان من بين الإنجازات المهمة الأخرى خلال مؤتمر كوب29 تحقيق تشغيل سوق الكربون وهو الأمر الذي لم يكن من الممكن الاتفاق عليه وقد تم التوصل إلى الاتفاق بشأن هذا الأمر بالتحديد في أذربيجان خلال رئاستنا وذلك بفضل الثقة فينا.

كما أضاف رئيس الدولة "أننا قد نجحنا أيضا في إرساء التواصل بين الجنوب والشمال العالميين وكان هذا إنجازا للمهمة الموكلة إلينا وإدارة جائحة كوفيد واستضافة مؤتمر الكوب وبالمناسبة نواصل تولي رئاسته حتى نهاية العام كل هذا يدل على أن جدول أعمالنا واضح ولاحظنا استجابة إيجابية لجهودنا من عدد كبير من الدول الأفريقية وقد تم بالفعل تحديد سياسة بناء علاقات وثيقة مع الدول الأفريقية. "