الرئيس الأذربيجاني: نسعى إلى تحويل حركة عدم الانحياز إلى منظمة دولية ذات نفوذ كبير

باكو، 9 أبريل، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها منتدى جامعة أدا السياسي السابع حول موضوع "نحو نظام العالم الجديد" 9 أبريل اليوم بمدينة باكو إننا ترأسنا حركة عدم الانحياز لمدة أربع سنوات ونحن ممتنون لجميع الدول الأعضاء ولقد كتبنا قصة جيدة.

قال رئيس الدولة إن أذربيجان عززت ديناميكية الحركة عندما كانت تعاني من ضعف ما وأنشأت منصة برلمانية لها مضيفا "إنها تعمل بنجاح كما أنشأنا منصة للشباب وكل هذا يدل على القصة التي صنعته أذربيجان وفي الوقت نفسه نولي اهتماما للتطوير المؤسسي لحركة عدم الانحياز ونسعى إلى تحويلها إلى منظمة دولية بالغة التأثير".