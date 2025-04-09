الرئيس إلهام علييف يتحدث عن موقف المفوضية الأوروبية من أذربيجان في منتدى جامعة أدا السياسي

باكو، 9 أبريل، (أذرتاج)

تطرق الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها منتدى جامعة أدا السياسي السابع حول موضوع "نحو نظام العالم الجديد" 9 أبريل اليوم بمدينة باكو إلى موقف المفوضية الأوروبية من أذربيجان.

وقال رئيس الدولة بهذا الصدد "إن المفوضية الأوروبية يجب عليها اليوم أن تخلع نظارتها الوردية وان تنظر إلى العالم بواقعية وتُقدّر دولًا مثل أذربيجان ولا ينبغي لها تقسيم جنوب القوقاز إلى دول مفضلة أو أقل تفضيلا عندها."